Как воздействие солнца влияет на состояние волос

Как солнце влияет на волосы

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

От воздействия ультрафиолета страдает не только кожа, но также и волосы, которые первыми испытывают удар солнечных лучей. Процесс, который происходит с волосами при воздействии солнечного света, связан с двумя видами ультрафиолетового излучения: лучами типа А и типа В.

Фото: polza-vred.su

Лучи типа А способны проникать через облака и стекло, оказывая воздействие на глубокие слои дермы кожи. Эти UVA-лучи приводят к повреждению ДНК клеток, вызывая фотостарение, которое проявляется в сухости, пигментации и образовании морщин. Воздействие таких лучей также может быть связано с возникновением меланомы.

UVB-лучи, напротив, могут быть задержаны облаками и стеклом, не достигая глубоких слоев дермы. Однако в верхнем слое — эпидермисе, они вызывают солнечные ожоги, что приводит к преждевременному старению, пигментации и увеличивает риск развития рака кожи.

Что касается волос, ультрафиолетовые лучи подобно воздействию на кожу оказывают разрушительный эффект. Лучи UVB повреждают верхний слой волоса — кутикулу, состоящую из кератина и липидов, в то время как более длинные лучи UVA проникают в глубокий слой кортекса волоса.

Кортекс, состоящий на 85% из белка кератина, под воздействием ультрафиолета теряет аминокислоты, что приводит к сухости, ломкости и потере упругости волос. Меланин, ответственный за цвет волос, также подвергается разрушению, особенно у светлых волос, что приводит к выгоранию.

Несмотря на то, что кожа головы обычно прикрыта волосами, она также подвержена воздействию ультрафиолета, что может вызывать сухость, шелушение, потерю волос.