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Сделаем шаг вперёд: какие процедуры по коррекции форм ног выбирают знаменитости

Шагнули вперед: какие пластические операции звезды делают на ноги

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Звезды не скрывают свои ухищрения для достижения идеальных форм, и коррекция ног стала неотъемлемой частью индустрии красоты. Вот несколько методов, к которым прибегают знаменитости, стремясь добиться стройности ног:

Шагнули вперед: какие пластические операции звезды делают на ноги
Фото: openverse.org by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.
  1. Липофилинг ягодиц: Процедура, включающая впрыскивание собственного жира в ягодицы, популярна среди звезд, таких как Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Хлоя Кардашьян. Эта техника сохраняет естественные формы и обеспечивает идеальные контуры ягодиц.
  2. Вибрационная липосакция: Новый метод коррекции ног, эффективный для моделирования контуров бедер, коленей, икр и щиколоток. Знаменитости, такие как Белла Хадид, Карли Клосс и Тейлор Свифт, предположительно могут прибегнуть к этой процедуре.
  3. Пластика коленей: Визуальное омоложение коленей, ставшее популярным благодаря Кэмерон Диас. Эта процедура, хотя и редка, обеспечивает более подтянутый и округлый вид колен.
  4. Круропластика: Вторая по популярности операция в области ног, позволяющая изменить форму и объем голени. Популярность липофилинга голеней растет, предоставляя альтернативу имплантам и придавая натуральный внешний вид.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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