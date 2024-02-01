Сделаем шаг вперёд: какие процедуры по коррекции форм ног выбирают знаменитости

Шагнули вперед: какие пластические операции звезды делают на ноги

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Звезды не скрывают свои ухищрения для достижения идеальных форм, и коррекция ног стала неотъемлемой частью индустрии красоты. Вот несколько методов, к которым прибегают знаменитости, стремясь добиться стройности ног:

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Липофилинг ягодиц: Процедура, включающая впрыскивание собственного жира в ягодицы, популярна среди звезд, таких как Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Хлоя Кардашьян. Эта техника сохраняет естественные формы и обеспечивает идеальные контуры ягодиц. Вибрационная липосакция: Новый метод коррекции ног, эффективный для моделирования контуров бедер, коленей, икр и щиколоток. Знаменитости, такие как Белла Хадид, Карли Клосс и Тейлор Свифт, предположительно могут прибегнуть к этой процедуре. Пластика коленей: Визуальное омоложение коленей, ставшее популярным благодаря Кэмерон Диас. Эта процедура, хотя и редка, обеспечивает более подтянутый и округлый вид колен. Круропластика: Вторая по популярности операция в области ног, позволяющая изменить форму и объем голени. Популярность липофилинга голеней растет, предоставляя альтернативу имплантам и придавая натуральный внешний вид.