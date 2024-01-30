7 интересных фактов про ботокс: как самый опасный яд стал эликсиром молодости и почему его производство держат в секрете

7 интересных фактов про ботокс

2:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уже более двух десятилетий инъекции ботокса удерживают лидирующие позиции в списке самых популярных косметических процедур по всему миру. Тем не менее, мало кто осведомлен о том, что основой ботокса является крайне сильный яд, грамм которого способен унести жизни миллиона человек. Эксперт из Seline Clinic предоставил еще несколько интересных фактов об этом препарате, которые оказались весьма непривычными.

Фото: архив

1. Самый мощный яд:

Ботулотоксин, составляющий основу ботокса, был обнаружен в XVIII веке в Германии в ходе изучения неизвестной болезни, связанной с употреблением несвежей колбасы. Этот токсин, получивший название "ботулотоксин" (от латинского "botulus" — колбаса), изначально использовался для лечения болезней с непроизвольными движениями.

2. Разглаживание морщин — случайный эффект:

Использование токсина в медицине началось в 60-х годах XX века офтальмологами и неврологами. Врач Алан Скотт применил ботокс для лечения блефароспазма, что привело к заметному эффекту разглаживания морщин вокруг глаз.

3. 50 лет исследований:

Ботокс прошел 50 лет клинических исследований, получив одобрение FDA только в 2002 году. Этот препарат остается эликсиром молодости, не имея конкурентов среди кремов и масок.

4. Секретное производство:

Производство ботокса единственное в мире и находится в Ирландии. Ежегодно частный самолет перевозит грамм ботулотоксина на завод компании Allergan, где из него производится годовой запас препарата для всего мира из соображений безопасности.

5. Ботокс и лечение мигрени:

Ботокс успешно применяется для лечения хронической мигрени, блокируя высвобождение пептида, вызывающего головную боль.

6. Длительность действия может различаться:

Эффективность ботокса может варьироваться из-за антител, метаболизма и устойчивости к препарату. Рекомендуется делать перерывы в применении примерно каждые восемь месяцев.

7. Не только омоложение:

Инъекции ботокса не только предназначены для омоложения, но и используются для ремоделирования лица и тела, коррекции асимметрии и подтягивания различных областей.



