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7 интересных фактов про ботокс: как самый опасный яд стал эликсиром молодости и почему его производство держат в секрете

7 интересных фактов про ботокс

2:21
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Уже более двух десятилетий инъекции ботокса удерживают лидирующие позиции в списке самых популярных косметических процедур по всему миру. Тем не менее, мало кто осведомлен о том, что основой ботокса является крайне сильный яд, грамм которого способен унести жизни миллиона человек. Эксперт из Seline Clinic предоставил еще несколько интересных фактов об этом препарате, которые оказались весьма непривычными.

7 интересных фактов про ботокс
Фото: архив

1. Самый мощный яд:

Ботулотоксин, составляющий основу ботокса, был обнаружен в XVIII веке в Германии в ходе изучения неизвестной болезни, связанной с употреблением несвежей колбасы. Этот токсин, получивший название "ботулотоксин" (от латинского "botulus" — колбаса), изначально использовался для лечения болезней с непроизвольными движениями.

2. Разглаживание морщин — случайный эффект:

Использование токсина в медицине началось в 60-х годах XX века офтальмологами и неврологами. Врач Алан Скотт применил ботокс для лечения блефароспазма, что привело к заметному эффекту разглаживания морщин вокруг глаз.

3. 50 лет исследований:

Ботокс прошел 50 лет клинических исследований, получив одобрение FDA только в 2002 году. Этот препарат остается эликсиром молодости, не имея конкурентов среди кремов и масок.

4. Секретное производство:

Производство ботокса единственное в мире и находится в Ирландии. Ежегодно частный самолет перевозит грамм ботулотоксина на завод компании Allergan, где из него производится годовой запас препарата для всего мира из соображений безопасности.

5. Ботокс и лечение мигрени:

Ботокс успешно применяется для лечения хронической мигрени, блокируя высвобождение пептида, вызывающего головную боль.

6. Длительность действия может различаться:

Эффективность ботокса может варьироваться из-за антител, метаболизма и устойчивости к препарату. Рекомендуется делать перерывы в применении примерно каждые восемь месяцев.

7. Не только омоложение:

Инъекции ботокса не только предназначены для омоложения, но и используются для ремоделирования лица и тела, коррекции асимметрии и подтягивания различных областей.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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