Мудрость матери: почему важно использовать головной убор зимой

Зимний период может оказаться стрессовым для волос из-за неблагоприятных погодных условий. Холод, мороз и резкие перепады температуры оказывают негативное воздействие, влияя на здоровье прядей.
Носить шапку важно, так как при низких температурах сужаются кровеносные сосуды, что может привести к нехватке питания волос и, следовательно, к их ломкости и выпадению. Кроме того, зимой снижается уровень увлажнения кожи и волос, что делает их более сухими и подверженными повреждениям. Поддерживать оптимальный микроклимат в доме, использовать увлажняющие средства и правильно подбирать головной убор помогут сохранить здоровье волос.
Но важно помнить о том, что шапку следует снимать в помещении, чтобы обеспечить доступ воздуха к коже головы и избежать натяжения волос от тесного головного убора. Выбирая шапку, рекомендуется обращать внимание на материал из натуральных тканей, избегая грубых материалов, которые могут повредить волосы.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.