Мудрость матери: почему важно использовать головной убор зимой

Мама была права: почему нужно носить шапку зимой

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимний период может оказаться стрессовым для волос из-за неблагоприятных погодных условий. Холод, мороз и резкие перепады температуры оказывают негативное воздействие, влияя на здоровье прядей.

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Носить шапку важно, так как при низких температурах сужаются кровеносные сосуды, что может привести к нехватке питания волос и, следовательно, к их ломкости и выпадению. Кроме того, зимой снижается уровень увлажнения кожи и волос, что делает их более сухими и подверженными повреждениям. Поддерживать оптимальный микроклимат в доме, использовать увлажняющие средства и правильно подбирать головной убор помогут сохранить здоровье волос.

Но важно помнить о том, что шапку следует снимать в помещении, чтобы обеспечить доступ воздуха к коже головы и избежать натяжения волос от тесного головного убора. Выбирая шапку, рекомендуется обращать внимание на материал из натуральных тканей, избегая грубых материалов, которые могут повредить волосы.