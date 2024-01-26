Почему тренировки с интервалами представляют собой отличный вариант для занятий физической активностью в случае ограниченного времени

Почему интервальные тренировки – идеальный вариант для тех, у кого нет времени на спорт

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы интервальные тренировки стали основным направлением в фитнесе, предлагая интенсивные занятия с быстрыми результатами за короткое время. Обсудив этот тренд, мы пообщались с тренером из сети премиальных студий Reboot Fitness, Оксаной Ларюковой, и методистом тренажерного зала World Class, Ольгой Виноградовой.

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Интервальная тренировка определяется как физическая активность, включающая чередующиеся интервалы высокой и низкой интенсивности или изменения расстояний и времени. Такой вид тренировок направлен на развитие всех групп мышц и физических показателей организма, по словам тренера Оксаны Ларюковой.

Оксана Ларюкова выделяет несколько преимуществ интервальных тренировок: охватываются все группы мышц, сжигается максимальное количество калорий, а также развиваются сила и выносливость.

Методист тренажерного зала World Class, Ольга Виноградова, добавляет, что интервальные тренировки экономят время и 15-минутные занятия три раза в неделю могут дать эффект, сравнимый с часовой тренировкой.

Относительно продолжительности тренировок Ольга Виноградова утверждает, что интервальная тренировка может занимать всего 20 минут, не считая времени на разминку и заминку. Из-за высокой интенсивности она рекомендует ограничивать длительность до 20-30 минут, отмечая, что даже 15 минут может быть достаточно для обычного посетителя фитнес-клуба.

Эта форма тренировок подходит всем, кто не имеет противопоказаний к высокоинтенсивным нагрузкам, исключая людей с высоким давлением или сердечными заболеваниями.