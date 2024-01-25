Сальма Хайек поделилась тайной своей молодости и высказалась относительно процедур ботокса

Сальма Хайек раскрыла секрет молодости и высказалась о ботоксе

0:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сальма Хайек поделилась секретом своей молодости в последнем эпизоде подкаста Let's Talk Off Camera, опровергнув распространенные мнения о причинах ее свежего внешнего вида.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Сальмы Хайек

Звезда утверждает, что не прибегает к процедурам ботокса, а вместо этого активно занимается медитацией. В рамках своей бьюти-рутины Хайек разработала и постоянно совершенствует медитацию, которая, по ее словам, помогает бороться с признаками старения.

Актриса утверждает, что, когда она предаётся этой практике, люди замечают у нее удивительное омоложение, и лишь прекращение занятий медитацией приводит к тому, что лицо начинает "опускаться".