Сальма Хайек поделилась секретом своей молодости в последнем эпизоде подкаста Let's Talk Off Camera, опровергнув распространенные мнения о причинах ее свежего внешнего вида.
Звезда утверждает, что не прибегает к процедурам ботокса, а вместо этого активно занимается медитацией. В рамках своей бьюти-рутины Хайек разработала и постоянно совершенствует медитацию, которая, по ее словам, помогает бороться с признаками старения.
Актриса утверждает, что, когда она предаётся этой практике, люди замечают у нее удивительное омоложение, и лишь прекращение занятий медитацией приводит к тому, что лицо начинает "опускаться".
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.