Пять процедур, заявленных как омолаживающие, но могут привести к ускоренному старению

В правильном соотношении пластическая хирургия и эстетическая косметология могут быть эффективными методами задержки процесса старения. Однако неконтролируемое использование популярных процедур может вызвать обратный эффект, приводящий к появлению признаков старения. Врач-косметолог Елена Макшанова из клиники Tori предостерегает от некоторых распространенных манипуляций, которые, при неправильном применении, могут придать лицу старший вид.
Фото: Нейросеть Шедеврум
Удаление комков Биша:
При операции на удаление глубоких жировых образований в области щек, первоначально лицо может стать более худым, но через несколько лет происходит ослабление связочного аппарата, приводящее к потере упругости и появлению морщин. Восполнение объема становится возможным только с применением филлеров или новой хирургической операции.
Филлеры:
Филлеры эффективны для омоложения, но выбор препарата и дозировки должны учитывать морфологический тип старения пациента. При неправильном применении они могут вызвать утяжеление лица и пастозность.
Аппаратные процедуры:
Некоторые омолаживающие процедуры, направленные на липолиз, могут воздействовать на подкожно-жировую клетчатку, что при деформационном типе старения может придать лицу уставший вид. Однако микроигольчатый RF- и ультразвуковой SMAS-лифтинг могут быть эффективны, при правильном подборе параметров.
Ботулинотерапия:
Ботулотоксин эффективен для расслабления мышц, но его полная блокада может придать лицу неестественный вид. Рекомендуется сохранять естественную мимику.
Лазерная шлифовка и фотоомоложение:
Неправильное проведение лазерной шлифовки и интенсивное фотоомоложение могут привести к ожогам, фиброзу и гиперпигментации, делая процедуры старящими. Необходимо соблюдать меры предосторожности и подходить к параметрам процедур осторожно.
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