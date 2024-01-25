Пять процедур, заявленных как омолаживающие, но могут привести к ускоренному старению

5 омолаживающих процедур, которые на самом деле старят

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В правильном соотношении пластическая хирургия и эстетическая косметология могут быть эффективными методами задержки процесса старения. Однако неконтролируемое использование популярных процедур может вызвать обратный эффект, приводящий к появлению признаков старения. Врач-косметолог Елена Макшанова из клиники Tori предостерегает от некоторых распространенных манипуляций, которые, при неправильном применении, могут придать лицу старший вид.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Удаление комков Биша:

При операции на удаление глубоких жировых образований в области щек, первоначально лицо может стать более худым, но через несколько лет происходит ослабление связочного аппарата, приводящее к потере упругости и появлению морщин. Восполнение объема становится возможным только с применением филлеров или новой хирургической операции.

Филлеры:

Филлеры эффективны для омоложения, но выбор препарата и дозировки должны учитывать морфологический тип старения пациента. При неправильном применении они могут вызвать утяжеление лица и пастозность.

Аппаратные процедуры:

Некоторые омолаживающие процедуры, направленные на липолиз, могут воздействовать на подкожно-жировую клетчатку, что при деформационном типе старения может придать лицу уставший вид. Однако микроигольчатый RF- и ультразвуковой SMAS-лифтинг могут быть эффективны, при правильном подборе параметров.

Ботулинотерапия:

Ботулотоксин эффективен для расслабления мышц, но его полная блокада может придать лицу неестественный вид. Рекомендуется сохранять естественную мимику.

Лазерная шлифовка и фотоомоложение:

Неправильное проведение лазерной шлифовки и интенсивное фотоомоложение могут привести к ожогам, фиброзу и гиперпигментации, делая процедуры старящими. Необходимо соблюдать меры предосторожности и подходить к параметрам процедур осторожно.