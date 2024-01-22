Пятерка эффективных домашних упражнений для укрепления ягодиц у женщин

Топ-5 домашних упражнений на ягодицы для девушек

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Перед тем как перейти к лучшим упражнениям для развития ягодичных мышц, давайте кратко рассмотрим теорию. Это поможет понять, какие мышцы активируются при различных движениях.

Фото: https://sportishka.com/

Ягодичная мышца делится на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю.

Верхняя часть состоит из волокон медленного типа, обеспечивающих постуру. Идеальным движением для активации этой части является разгибание корпуса, например, наклон на одной ноге.

Средняя и нижняя части состоят из волокон быстрого типа, которые работают при разгибании бедра. Они предпочитают большие веса и плиометрические нагрузки.

Для полноценного развития ягодичной мышцы необходимо использовать упражнения, активирующие оба типа волокон. Предлагаем комплекс из пяти упражнений:

Присед в яму:

Снижение таза ниже коленного сустава.

Сохранение мышечного тонуса в обеих фазах движения.

Выполняй 4 подхода по 12 раз. Гантели можно заменить бутылками с водой.

Болгарский выпад:

Подбирай угол наклона корпуса для максимального растяжения ягодиц.

Представляй, что толкаешь пол передней стопой.

Выполняй 4 подхода по 12 раз.

Румынская тяга с двух ног:

Основной акцент на эксцентрической фазе (движение вниз).

Выполняй медленно, ощущая растяжение мышц.

Выполняй 4 подхода по 12 раз.

Гиперэкстензия с резинкой:

Оторви бедра от пола, ощущая растяжение пресса.

Выполняй 4 подхода по 12 раз.

Ягодичный мост:

Подбери индивидуальную постановку стоп для точной активации ягодичной мышцы.

Выполняй в подходящей амплитуде движения.

Выполняй 4 подхода по 12 раз.

Помните, что правильная техника выполнения упражнений играет ключевую роль в достижении результатов. Успехов в тренировках!