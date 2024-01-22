Пятерка эффективных домашних упражнений для укрепления ягодиц у женщин

Перед тем как перейти к лучшим упражнениям для развития ягодичных мышц, давайте кратко рассмотрим теорию. Это поможет понять, какие мышцы активируются при различных движениях.
Ягодичная мышца делится на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю.
Верхняя часть состоит из волокон медленного типа, обеспечивающих постуру. Идеальным движением для активации этой части является разгибание корпуса, например, наклон на одной ноге.
Средняя и нижняя части состоят из волокон быстрого типа, которые работают при разгибании бедра. Они предпочитают большие веса и плиометрические нагрузки.
Для полноценного развития ягодичной мышцы необходимо использовать упражнения, активирующие оба типа волокон. Предлагаем комплекс из пяти упражнений:
Присед в яму:
Болгарский выпад:
Румынская тяга с двух ног:
Гиперэкстензия с резинкой:
Ягодичный мост:
Помните, что правильная техника выполнения упражнений играет ключевую роль в достижении результатов. Успехов в тренировках!
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