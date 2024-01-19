Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты составили рейтинг лучших недорогих кроссоверов с пробегом
Учёные узнали, как мозг запоминает информацию
Mash: певица Анна Asti улетела из России на зиму после вечеринки Ивлеевой
Когда сажать томаты на рассаду по лунному календарю
Диетолог Русакова назвала самые полезные кисломолочные продукты
Аппетитные фрикадельки с паприкой и тмином
Тренер Татьяна Тарасова призвала не переживать из-за того, что Валиева пропускает ЧР по прыжкам
Андрей Разин заявил, что это он проклял звёзд: "Лолита пострадала, Лера Кудрявцева пострадала"
Водителям напомнили главную причину поломок машин в экстремальные морозы

Бьюти-инструкция: как наносить и сколько держать маски для волос

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Часто применяешь маски для волос, но не получаешь ожидаемого результата? Возможно, ты неправильно наносишь их, не уделяешь достаточно времени или, наоборот, перебарщиваешь? Давай разберемся, как правильно использовать маски для волос!

Бьюти-инструкция: как наносить и сколько держать маски для волос
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Нанесение масок

Есть два основных типа масок — для волос и для кожи головы, и их следует применять по-разному. Маски для кожи головы чаще всего содержат очищающие и успокаивающие компоненты, такие как глина и кислоты. Важно наносить их только на корни волос, чтобы избежать сушки и обезвоживания локонов.

Маску для кожи головы чаще всего следует применять перед мытьем, но важно ознакомиться с инструкцией на упаковке, так как некоторые средства лучше наносить на чистые волосы для более эффективного воздействия на фолликулы. Питательные маски, направленные на увлажнение волос, следует распределять по всей длине, избегая корней, чтобы не вызвать избыточное выделение себума и сохранить здоровье кожи головы.

Многие эксперты рекомендуют наносить питательные маски на влажные волосы, подсушенные полотенцем. Для усиления эффекта можно использовать шапочку для душа или не жесткое полотенце, создавая парниковый эффект, который помогает глубже проникнуть питательным веществам.

Время воздействия масок

Важно строго следовать инструкции от производителя по времени воздействия маски. Передерживание маски может привести к перенасыщению волос, что делает их менее способными воспринимать активные компоненты. Это также может привести к потере влаги. Профессионалы, разрабатывающие формулы масок, точно знают, сколько времени требуется для достижения оптимальных результатов. Полагайся на их рекомендации и поддерживай правильное время воздействия для максимальной эффективности масок.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Эта подкормка заставит цвести декабрист
Декабрист начнёт формировать бутоны: подкормка из продукта, который мы выбрасываем, заставит его цвести
Каковы негативные последствия ежедневного мытья для здоровья
Не стоит набивать теплицу снегом: вы только помогаете выжить вредителям, вот почему
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Несколько признаков, что нужно быстро менять ремень ГРМ
Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Последние материалы
Учёные узнали, как мозг запоминает информацию
Mash: певица Анна Asti улетела из России на зиму после вечеринки Ивлеевой
Бьюти-инструкция: как наносить и сколько держать маски для волос
Когда сажать томаты на рассаду по лунному календарю
Диетолог Русакова назвала самые полезные кисломолочные продукты
Аппетитные фрикадельки с паприкой и тмином
Тренер Татьяна Тарасова призвала не переживать из-за того, что Валиева пропускает ЧР по прыжкам
Андрей Разин заявил, что это он проклял звёзд: "Лолита пострадала, Лера Кудрявцева пострадала"
Водителям напомнили главную причину поломок машин в экстремальные морозы
Проводница, выкинувшая кота Твикса из поезда в Кирове, даже не пыталась извиниться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников