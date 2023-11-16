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Психолог Леонова ответила на вопрос: стоит ли возвращать семейные ценности?

1:57
Моя семья

Сейчас семейные ценности уходят на второй план у молодого поколения, потому что они не видят в этом смысла и считают, что гражданский брак отличная альтернатива этому. 

Психолог Леонова ответила на вопрос: стоит ли возвращать семейные ценности?
Фото: openverse.org by Wan Leonard is licensed under CC BY 2.0.

“Самая главная семейная ценность – это в принципе создание семьи. То, к чему сейчас не сказать, что стремится каждый первый человек. И это происходит по двум причинам. Раньше брак заключался не только для того, чтобы создавать семью и рожать детей, но и, в частности, для того, чтобы легче было выжить, потому что вдвоем это в любом случае было сделать проще. Сейчас в этом нет необходимости, человек может абсолютно, особенно в больших городах, автономно существовать. И тут, конечно, уже на первый план выходят какие-то чувства, отношения. Поскольку в последнее время у нас во главе угла стоит такая более индивидуалистическая психология”, — поделилась психолог Алена Леонова. 

Возвращение к семейным ценностям будет иметь положительное влияние на рождаемость. Восстановление доверия и преданности в отношениях способно создать сильную основу для благополучного воспитания детей. Более того, это позволит соответствовать естественному желанию многих людей иметь семью и воплотить свои материнские и отцовские инстинкты.

“Воспитание в любом случае – это первое и основное условие для того, чтобы человек вырос с определенными ориентирами. Вот если его воспитывают, что семья – это ценность, что семья – это хорошо, что это то, к чему стоит стремиться, что там человек счастлив, человек вырастает с такими установками, что я вырасту, заведу семью. Если ему в семье это не объяснили, или если он в семье видел совершенно другой пример, довольно сложно ему будет принять это за ценности” , — объяснила семейный психолог.

 

 

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Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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