Психолог Леонова ответила на вопрос: стоит ли возвращать семейные ценности?

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Сейчас семейные ценности уходят на второй план у молодого поколения, потому что они не видят в этом смысла и считают, что гражданский брак отличная альтернатива этому.

Фото: openverse.org by Wan Leonard is licensed under CC BY 2.0.

“Самая главная семейная ценность – это в принципе создание семьи. То, к чему сейчас не сказать, что стремится каждый первый человек. И это происходит по двум причинам. Раньше брак заключался не только для того, чтобы создавать семью и рожать детей, но и, в частности, для того, чтобы легче было выжить, потому что вдвоем это в любом случае было сделать проще. Сейчас в этом нет необходимости, человек может абсолютно, особенно в больших городах, автономно существовать. И тут, конечно, уже на первый план выходят какие-то чувства, отношения. Поскольку в последнее время у нас во главе угла стоит такая более индивидуалистическая психология”, — поделилась психолог Алена Леонова.

Возвращение к семейным ценностям будет иметь положительное влияние на рождаемость. Восстановление доверия и преданности в отношениях способно создать сильную основу для благополучного воспитания детей. Более того, это позволит соответствовать естественному желанию многих людей иметь семью и воплотить свои материнские и отцовские инстинкты.

“Воспитание в любом случае – это первое и основное условие для того, чтобы человек вырос с определенными ориентирами. Вот если его воспитывают, что семья – это ценность, что семья – это хорошо, что это то, к чему стоит стремиться, что там человек счастлив, человек вырастает с такими установками, что я вырасту, заведу семью. Если ему в семье это не объяснили, или если он в семье видел совершенно другой пример, довольно сложно ему будет принять это за ценности” , — объяснила семейный психолог.