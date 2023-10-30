Использование мыла и быстрые движения: самые распространенные ошибки при бритье ног

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Когда девушки начинают брить ноги, может потребоваться немного времени и опыта, чтобы овладеть этим искусством. Чтобы избежать неприятных последствий и достичь гладкой кожи, ознакомьтесь с этими популярными ошибками при бритье от экспертов HerBeauty.co.

Фото: "Сердце" by radev is licensed under CC BY 2.0.

Короткие, быстрые движения

Короткими, неровными движениями вы мгновенно порежетесь. Убедитесь, что ваша бритва не забита волосами или кремом для бритья. Сосредоточьтесь на небольших участках и делайте длинные и медленные движения.

Лосьон для бритья с содержанием спирта

Лосьоны для бритья с содержанием спирта могут дополнительно сушить кожу. Вместо этого используйте продукты с кокосовым маслом, чтобы ноги оставались увлажненными и гладкими.

Совместное использование бритв

Совместное использование бритв может быть опасным и нежелательным с гигиенической точки зрения, так как может привести к распространению грибков, бактерий и других вредных веществ. Также возможны стафилококковые инфекции.

Старые бритвы

Использовать старую одноразовую бритву нельзя!. Когда лезвия тупеют, приходится с несколько раз проводить по одному и тому же месту, что увеличивает риск порезов.

Бритье без душа

Бритье во время душа помогает лучшему увлажнению ног и смягчению волос. Это также очищает фолликулы и облегчает процесс.

Плавание после

Во время бритья поры кожи расширены и уязвимы. Плавание сразу после процедуры может вызвать раздражение. Подождите день перед походом в бассейн.

Использование мыла вместо крема для бритья

Сухое бритье может привести к врастанию волос и порезам. Вместо мыла используйте специальный гель для бритья, желательно с алоэ-вера.

Бритье в одном направлении

Всегда брейтесь в одном направлении по росту волос, чтобы избежать раздражения и врастания. Если нужна более тщательная депиляция, будьте осторожны в сложных местах.

Использование мужских бритв с одним лезвием

Мужские одноразовые бритвы с одним или двумя лезвиями, хоть и экономичны, плохо подходят для женских изгибов. Выбирайте бритвы с пятью лезвиями и увлажняющей полоской, которые лучше повторяют контуры тела.

Сильное давление на бритву

Сильное давление на бритву не делает бритье более тщательным, но может повредить кожу. Используйте легкие движения и доверьтесь качественным лезвиям для выполнения работы.

Избегайте этих распространенных ошибок, и ваше бритье станет более эффективным и комфортным.

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