Когда девушки начинают брить ноги, может потребоваться немного времени и опыта, чтобы овладеть этим искусством. Чтобы избежать неприятных последствий и достичь гладкой кожи, ознакомьтесь с этими популярными ошибками при бритье от экспертов HerBeauty.co.
Короткими, неровными движениями вы мгновенно порежетесь. Убедитесь, что ваша бритва не забита волосами или кремом для бритья. Сосредоточьтесь на небольших участках и делайте длинные и медленные движения.
Лосьоны для бритья с содержанием спирта могут дополнительно сушить кожу. Вместо этого используйте продукты с кокосовым маслом, чтобы ноги оставались увлажненными и гладкими.
Совместное использование бритв может быть опасным и нежелательным с гигиенической точки зрения, так как может привести к распространению грибков, бактерий и других вредных веществ. Также возможны стафилококковые инфекции.
Использовать старую одноразовую бритву нельзя!. Когда лезвия тупеют, приходится с несколько раз проводить по одному и тому же месту, что увеличивает риск порезов.
Бритье во время душа помогает лучшему увлажнению ног и смягчению волос. Это также очищает фолликулы и облегчает процесс.
Во время бритья поры кожи расширены и уязвимы. Плавание сразу после процедуры может вызвать раздражение. Подождите день перед походом в бассейн.
Сухое бритье может привести к врастанию волос и порезам. Вместо мыла используйте специальный гель для бритья, желательно с алоэ-вера.
Всегда брейтесь в одном направлении по росту волос, чтобы избежать раздражения и врастания. Если нужна более тщательная депиляция, будьте осторожны в сложных местах.
Мужские одноразовые бритвы с одним или двумя лезвиями, хоть и экономичны, плохо подходят для женских изгибов. Выбирайте бритвы с пятью лезвиями и увлажняющей полоской, которые лучше повторяют контуры тела.
Сильное давление на бритву не делает бритье более тщательным, но может повредить кожу. Используйте легкие движения и доверьтесь качественным лезвиям для выполнения работы.
Избегайте этих распространенных ошибок, и ваше бритье станет более эффективным и комфортным.
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