Молочные ванны — это не только приятная спа-процедуры, но и замечательное средство для улучшения состояния вашей кожи. Вы также можете придать процедуре ароматерапевтические свойства, добавляя эфирные масла, травы и сушеные цветы. Эксперты HerBeauty.co рассказали о преимуществах молочных ванн и почему вы должны попробовать их как можно скорее.
Коровье: самый распространённый и доступный вариант.
Кокосовое: обогащено лауриновой кислотой, которая поддерживает здоровье кожи.
Овсяное: идеально для чувствительной кожи и борьбы с экземой.
Миндальное: поддерживает эластичность кожи.
Козье: содержит больше молочной кислоты, идеально для отшелушивания.
Не забывайте, что молочные ванны могут вызвать аллергическую реакцию у лиц с непереносимостью лактозы. Если вы не уверены, лучше проведите небольшой тест перед использованием. Помните, что молоко может делать кожу более чувствительной к солнечному излучению, поэтому используйте средства защиты от солнца после молочной ванны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Столетие исследований свидетельствует о том, что употребление продуктов, обогащенных полифенолами, может предотвращать сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера