Уменьшают воспаления и снижают стресс: удивительные преимущества молочных ванн для здоровья и красоты кожи

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Молочные ванны — это не только приятная спа-процедуры, но и замечательное средство для улучшения состояния вашей кожи. Вы также можете придать процедуре ароматерапевтические свойства, добавляя эфирные масла, травы и сушеные цветы. Эксперты HerBeauty.co рассказали о преимуществах молочных ванн и почему вы должны попробовать их как можно скорее.

Фото: Architectural Digest

Преимущества молочных ванн

Увлажнение кожи и ее мягкость круглый год.

Снижение морщин и тонких линий.

Нежное отшелушивание без травмирования.

Улучшение упругости кожи.

Эффективное средство от солнечных ожогов.

Улучшение качества сна и снижение стресса.

Снижение воспаления кожи и связанных с ним состояний, таких как экзема и псориаз.

Какой тип молока выбрать?

Коровье: самый распространённый и доступный вариант.

Кокосовое: обогащено лауриновой кислотой, которая поддерживает здоровье кожи.

Овсяное: идеально для чувствительной кожи и борьбы с экземой.

Миндальное: поддерживает эластичность кожи.

Козье: содержит больше молочной кислоты, идеально для отшелушивания.

Как приготовить молочную ванну:

Наполните ванну горячей водой. Добавьте 1-2 чашки молока на ваш выбор. При желании добавьте эфирные масла, соли для ванн или травы для ароматического эффекта. Погрузитесь в ванну и наслаждайтесь расслаблением.

Не забывайте, что молочные ванны могут вызвать аллергическую реакцию у лиц с непереносимостью лактозы. Если вы не уверены, лучше проведите небольшой тест перед использованием. Помните, что молоко может делать кожу более чувствительной к солнечному излучению, поэтому используйте средства защиты от солнца после молочной ванны.