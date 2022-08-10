Эксперты дали советы по подготовке первоклассников к школе

Психологи советуют готовить первоклассников к школе в игровой форме, в частности, эксперт внеучебной деятельности МГПУ, член ассоциации педагогов России Александра Жигунова предлагает проводить с ребёнком занятия продолжительностью в 20 минут с перерывом на отдых.

"Используйте больше материалов с красочными иллюстрациями, они хорошо запоминаются. Обсуждайте поступки персонажей, например, из мультфильмов. Ребенок из них тоже узнает много новой информации", — приводит её слова Вести Подмосковья.

Психолог Кира Гольдштейн убеждена, что родителям первоклассника лучше сделать упор на рисовании, играх, тренирующих память, внимание и мышление, нежели заставлять много читать и писать. Это всё ребёнок познает в школе.

Кроме того, немаловажным моментом является распорядок дня.

"Хотя бы за две недели до 1 сентября приучить ребенка жить по определенному расписанию. Так ему будет легче вставать рано и оставаться бодрым на уроках", -рекомендует психолог.

Ложиться спать детям нужно не позже 21:00, а продолжительность сна должна быть не менее 11 часов.

Эксперт "Актион Образование" Наталья Синельникова добавила, что педиатры и невропатологи рекомендуют включить в режим дня утреннюю зарядку и прогулки на свежем воздухе на протяжении двух часов.