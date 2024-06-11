Новая афера на рынке авто: эксперт разоблачил главную хитрость перекупщиков

Одним из главных признаков того, что автомобиль продает не собственник, а перекупщик — человек, который приобретает машину не для личного пользования, а для дальнейшей перепродажи с выгодой, является короткий срок владения. Об этом сообщает "Российская газета", ссылаясь на директора департамента автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Гришакова.
"В документах на право собственности можно обнаружить очень короткий срок владения автомобилем, если продавец является перекупщиком. Также перекупщики часто не ставят автомобиль на учет, а перепродают по договору купли-продажи от имени собственника. В отличие от собственника, перекупщик в большинстве случаев не осведомлен о тонкостях обслуживания автомобиля, поэтому, купив отчеты о проверке машины на специальных сервисах, можно заранее подготовить вопросы, на которые он не сможет ответить", — отметил Гришаков.
По его словам, перекупщиками могут быть и юридические лица. Чтобы определить, является ли юридическое лицо официальным дилером или просто занимается перепродажей автомобилей, необходимо проверить аккредитацию фирмы на сайте автобренда. Также стоит изучить отзывы клиентов о компании.
Если на сайте дистрибьютора бренда не указан дилер, который на своем портале заявляет о статусе официального, стоит задуматься о сотрудничестве с такой компанией.
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