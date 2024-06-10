Надежный Lexus: эти модели могут проехать сотни тысяч километров без поломок

Лидеры надежности: ТОП-10 моделей Lexus, которые проедут сотни тысяч километров

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобили марки Lexus, как и машины материнской компании Toyota, известны своей надежностью. По данным портала HotCars, в числе самых надежных моделей Lexus за последнее десятилетие лидирует Lexus IS 2022 года с рейтингом 90 из 100.

Фото: flickr.com is licensed under CC BY 2.0

Второе место занял Lexus ES 2017 года с рейтингом 89 баллов, а третье — Lexus RC300 2016 года с 86 баллами. В ТОП-10 также вошли модели GS350 (2015), GX550 (2024), LC500 (2021), RX350 (2024), LX570 (2021), LS460 (2015) и CT200h (2017).

Эти автомобили способны проехать сотни тысяч километров без значительных поломок, что подтверждает их высокую надежность.