Ошибки водителей: как неправильное размещение вещей в автомобиле ставит под угрозу вашу жизнь

Эксперт "Авито Авто" Владислав Иванов в интервью радио Sputnik рассказал, как правильно распределить вещи в салоне и багажнике автомобиля для безопасного путешествия.
Вещи не должны мешать управлению автомобилем или закрывать обзор. Самые тяжелые предметы следует размещать ближе к полу и центру автомобиля, а в багажнике — к спинке заднего сиденья. Вещи в салоне нужно закреплять, чтобы они не перемещались.
Для перевозки длинных предметов лучше использовать рейлинги на крыше, соблюдая правила перевозки крупногабаритного груза. Для домашних животных важно предусмотреть безопасное место и использовать переноски.
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