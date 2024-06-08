Ошибки водителей: как неправильное размещение вещей в автомобиле ставит под угрозу вашу жизнь

Как безопасно распределить багаж в автомобиле: советы эксперта "Авито Авто"

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Эксперт "Авито Авто" Владислав Иванов в интервью радио Sputnik рассказал, как правильно распределить вещи в салоне и багажнике автомобиля для безопасного путешествия.

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Вещи не должны мешать управлению автомобилем или закрывать обзор. Самые тяжелые предметы следует размещать ближе к полу и центру автомобиля, а в багажнике — к спинке заднего сиденья. Вещи в салоне нужно закреплять, чтобы они не перемещались.

Для перевозки длинных предметов лучше использовать рейлинги на крыше, соблюдая правила перевозки крупногабаритного груза. Для домашних животных важно предусмотреть безопасное место и использовать переноски.