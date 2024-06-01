Вы убьете двигатель и коробку автомобиля, если совершите такой маневр

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Эксперт Родионов рассказал, чего нельзя делать во время езды на машине в ливень

1:35
Авто

Если по прогнозу погоды ожидаются ливни, следует тщательно выбирать место для парковки автомобиля и ни в коем случае не заводить двигатель, если уровень воды достигает середины дверей. Об этом сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Эксперт Родионов рассказал, чего нельзя делать во время езды на машине в ливень
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Рекомендую на протяжении всего летнего периода, когда существует риск сильных ливней, не оставлять машину в низинах. Следите за прогнозом погоды и старайтесь парковаться на возвышенных участках, как днем, так и ночью", — советует эксперт.

Во время движения по большим лужам можно повредить шины и диски. Родионов предупреждает, что заезжать в лужу на скорости категорически не рекомендуется. Все водные преграды следует преодолевать медленно и на низкой скорости. Глубокие лужи и "дорожные реки" опасны для подкапотного пространства и могут привести к серьезным последствиям.

"Гидроудар двигателя — это самый серьезный риск в данной ситуации. Он может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя или даже привести к полному выходу агрегата из строя. Если вы почувствовали, что произошло что-то серьезное, немедленно заглушите двигатель и не пытайтесь продолжать движение до ближайшего СТО", — объясняет эксперт.

Кроме того, при неудачном проезде по лужам может пострадать проводка, что может вызвать выход из строя некоторых электрических компонентов и окисление одного из блоков, подытожил Родионов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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