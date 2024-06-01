Вы убьете двигатель и коробку автомобиля, если совершите такой маневр

Эксперт Родионов рассказал, чего нельзя делать во время езды на машине в ливень

1:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Если по прогнозу погоды ожидаются ливни, следует тщательно выбирать место для парковки автомобиля и ни в коем случае не заводить двигатель, если уровень воды достигает середины дверей. Об этом сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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"Рекомендую на протяжении всего летнего периода, когда существует риск сильных ливней, не оставлять машину в низинах. Следите за прогнозом погоды и старайтесь парковаться на возвышенных участках, как днем, так и ночью", — советует эксперт.

Во время движения по большим лужам можно повредить шины и диски. Родионов предупреждает, что заезжать в лужу на скорости категорически не рекомендуется. Все водные преграды следует преодолевать медленно и на низкой скорости. Глубокие лужи и "дорожные реки" опасны для подкапотного пространства и могут привести к серьезным последствиям.

"Гидроудар двигателя — это самый серьезный риск в данной ситуации. Он может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя или даже привести к полному выходу агрегата из строя. Если вы почувствовали, что произошло что-то серьезное, немедленно заглушите двигатель и не пытайтесь продолжать движение до ближайшего СТО", — объясняет эксперт.

Кроме того, при неудачном проезде по лужам может пострадать проводка, что может вызвать выход из строя некоторых электрических компонентов и окисление одного из блоков, подытожил Родионов.