Renault и Geely объединяются для создания мощных гибридных двигателей будущего

Renault и Geely создают совместное предприятие для разработки гибридных авто

0:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Renault и китайский партнер Geely объявили о создании совместного предприятия для разработки более эффективных бензиновых и гибридных двигателей.

Фото: Wikipedia by Alexander-93 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Это сотрудничество направлено на повышение конкурентоспособности традиционного автопроизводства в условиях снижения продаж электромобилей. Новое предприятие под названием HORSE Powertrain будет базироваться в Лондоне и планирует производить около пяти миллионов силовых агрегатов в год, с ожидаемой выручкой в 15 миллиардов евро.

Эта инициатива является частью стратегии Renault по реструктуризации и фокусировке на электромобилях, в то время как Geely продолжает расширять свои международные партнерства.