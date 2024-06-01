Renault и Geely объединяются для создания мощных гибридных двигателей будущего

Renault и китайский партнер Geely объявили о создании совместного предприятия для разработки более эффективных бензиновых и гибридных двигателей.
Это сотрудничество направлено на повышение конкурентоспособности традиционного автопроизводства в условиях снижения продаж электромобилей. Новое предприятие под названием HORSE Powertrain будет базироваться в Лондоне и планирует производить около пяти миллионов силовых агрегатов в год, с ожидаемой выручкой в 15 миллиардов евро.
Эта инициатива является частью стратегии Renault по реструктуризации и фокусировке на электромобилях, в то время как Geely продолжает расширять свои международные партнерства.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.