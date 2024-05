Опасная правда: как дилеры продвигают сетки для радиатора, подвергая ваш двигатель риску

Автодилеры гонятся за прибылью, а производители автомобилей, кажется, стоят на их стороне, позволяя настраивать "дополнительные опции" по желанию. Владелец сетевого автосервиса поделился с порталом njcar.ru своим мнением о том, как установленная автосалоном защитная сетка перед радиатором может оказаться губительной для двигателя и коробки передач.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.