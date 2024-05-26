Опасная правда: как дилеры продвигают сетки для радиатора, подвергая ваш двигатель риску

Владелец автосервиса рассказал, как защитная сетка убивает двигатель и коробку

Автодилеры гонятся за прибылью, а производители автомобилей, кажется, стоят на их стороне, позволяя настраивать "дополнительные опции" по желанию. Владелец сетевого автосервиса поделился с порталом njcar.ru своим мнением о том, как установленная автосалоном защитная сетка перед радиатором может оказаться губительной для двигателя и коробки передач.

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При покупке нового автомобиля дилеры настаивают на приобретении различных дополнительных опций, зачастую за цену, которая кажется необоснованной. Например, сетка для радиатора, одна из самых востребованных опций, стоит в автосалонах значительно дороже, чем в обычных магазинах автозапчастей.

И несмотря на это, дилеры утверждают, что эта деталь стоит каждого потраченного рубля. Чаще всего они устанавливают сетки на все поступающие в их дилерские центры автомобили, не оставляя покупателю выбора.

Хотя сетка действительно может защитить от попадания крупных предметов в подкапотное пространство, стоит учитывать, что перед радиатором системы охлаждения двигателя обычно находится отдельный радиатор для климатической установки.

Повреждения таких радиаторов редко бывают критичными, особенно если автомобиль не эксплуатируется на каменистых дорогах.

Некоторые могут возразить, что сетка также защищает от насекомых, которые могут забить радиатор. Но на практике металлическая сетка имеет достаточно крупные ячейки, чтобы пропустить мелких насекомых и грязь. Регулярная чистка радиатора на автомойке гораздо эффективнее в предотвращении засорения.

Важно осознавать, что автопроизводители вкладывают значительные усилия в создание оптимальной системы охлаждения двигателя и коробки передач, особенно в условиях повышенной температуры. Оригинальные радиаторные решетки играют ключевую роль в обеспечении необходимого охлаждения.

Установка дополнительной сетки может нарушить этот процесс терморегуляции, что может привести к серьезным последствиям.

Из-за нарушения нормального потока воздуха под капотом, вызванного установкой сетки, в жару может повыситься температура двигателя, заставляя систему охлаждения работать интенсивнее и, как следствие, приводя к ускоренному износу.

В экстремальных случаях это может привести к перегреву двигателя и коробки передач, что требует дорогостоящего ремонта.