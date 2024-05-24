Летний зной может обернуться катастрофой: проверьте автомобиль, чтобы избежать дорогостоящего ремонта

Перед наступлением летнего зноя важно провести комплексную проверку автомобиля, чтобы избежать поломок и дорогостоящего ремонта, заявил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
Он отметил, что в первую очередь необходимо проверить состояние системы охлаждения двигателя, поскольку летом существует высокий риск перегрева и закипания мотора.
Также следует проверить радиатор, помпу и трубки на предмет утечек, а также тормозную систему. Влажность тормозной жидкости не должна превышать 3%, иначе эффективность торможения снизится, и возрастет риск аварии.
Родионов добавил, что необходимо осмотреть тормозные колодки и суппорты, кондиционер, состояние салонного фильтра и проверить давление в шинах.
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