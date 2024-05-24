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Летний зной может обернуться катастрофой: проверьте автомобиль, чтобы избежать дорогостоящего ремонта

Эксперт Родионов рассказал, что нужно проверить в авто перед наступлением жары

0:51
Авто

Перед наступлением летнего зноя важно провести комплексную проверку автомобиля, чтобы избежать поломок и дорогостоящего ремонта, заявил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Эксперт Родионов рассказал, что нужно проверить в авто перед наступлением жары
Фото: unsplash.com by John-Mark Kuznietsov is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он отметил, что в первую очередь необходимо проверить состояние системы охлаждения двигателя, поскольку летом существует высокий риск перегрева и закипания мотора.

Также следует проверить радиатор, помпу и трубки на предмет утечек, а также тормозную систему. Влажность тормозной жидкости не должна превышать 3%, иначе эффективность торможения снизится, и возрастет риск аварии.

Родионов добавил, что необходимо осмотреть тормозные колодки и суппорты, кондиционер, состояние салонного фильтра и проверить давление в шинах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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