Опасности ночных дорог: как защитить себя от ослепления встречными фарами

Управляя автомобилем в тёмное время суток, водитель может столкнуться с опасной ситуацией. Это особенно актуально на загородных дорогах.
Проблема заключается в том, что водитель встречного автомобиля может забыть переключить дальний свет на ближний, что приводит к временной ослепленности водителя, на которого направлен свет фар. Это может вызвать серьёзные и даже фатальные последствия.
Какие меры нужно предпринять?
Подать сигнал водителю встречного автомобиля
Моргните фарами. В большинстве случаев это достаточно, чтобы водитель встречной машины осознал свою ошибку и переключил свет.
Этот жест также поможет водителям, следующим за вами, так как они, вероятно, не будут ослеплены.
Снизить скорость
Если яркий свет фар мешает видеть дорогу, включите аварийные огни и постепенно снизьте скорость. Резкие манёвры в такой ситуации могут быть опасны.
Перевести взгляд
Отведите взгляд от встречного автомобиля и сосредоточьтесь на правой части своей машины и обочине. Периферийного зрения обычно достаточно, чтобы понимать, что происходит на дороге.
Также можно попробовать закрыть левый глаз, оставив правый открытым. Когда автомобиль с яркими фарами проедет мимо, откройте левый глаз и закройте правый. Делайте это осторожно, чтобы не потерять контроль над дорожной ситуацией.
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