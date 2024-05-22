Правда или миф: можно ли прочистить топливную систему "сотым" бензином

Эксперты развенчали миф о чистящих свойствах бензина АИ-100

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Эксперты развеяли миф о том, что топливную систему можно очистить с помощью бензина с высоким октановым числом, например АИ-100, поскольку он обладает такими свойствами.

Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Специалисты пояснили, что различие между АИ-95 и АИ-100 заключается в октановом числе, которое определяет устойчивость топлива к детонации. Чем выше это значение, тем больше антидетонационная устойчивость топлива.

Топливовоздушная смесь, сгорающая в двигателе, склонна к детонации. Этот процесс негативно влияет на цилиндропоршневую группу, что может привести к поломке двигателя. Бензин с более высоким октановым числом снижает это негативное воздействие.

Эксперты подчеркивают, что более высокое октановое число бензина АИ-100 не означает его моющих свойств. Бензин не является чистящим средством и не способен удалить отложения в топливной системе или нагар в камере сгорания.

Для очистки необходимы специальные присадки. Высокооктановый бензин следует использовать, если это рекомендовано производителем автомобиля.