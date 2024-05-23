Названы 5 рисков при покупке китайских машин

Адвокат назвал проблемы, которые могут возникнуть при покупке китайских машин

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Рост доли китайских автомобилей на российском рынке идет быстрыми темпами, однако покупатели должны быть осведомлены о связанных с этим рисках, отмечает адвокат Алексей Глазунов. Он дал несколько рекомендаций для тех, кто планирует покупку автомобиля китайского производства.

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Запчасти

Недостаток запасных частей в официальных дилерских центрах может стать серьезной проблемой для владельцев таких автомобилей. Ожидание заказанных деталей у производителя может затянуться, особенно если речь идет о комплектующих, связанных с электроникой.

Сервис и гарантии

Несмотря на рост популярности китайских автомобилей, многие производители все еще не наладили эффективную систему сервиса и гарантии. Это может вызвать трудности с диагностикой и обслуживанием автомобилей. Поэтому рекомендуется выбирать официальных дилеров с развитой сетью сервисных центров.

Часто продавцы заявляют о длительном гарантийном сроке, не уточняя деталей. На практике же гарантия на разные элементы автомобиля различается: на кузов может быть 5 лет, на электронику – 1 год, на ходовую часть – 6 месяцев и так далее.

Различия в деталях

Кроме того, китайские автомобили могут иметь различия в деталях и характеристиках даже в рамках одной модели, но из разных партий. Производители часто вносят изменения и усовершенствования без обновления документации. В результате одна и та же модель, выпущенная в разных партиях, может иметь несовместимые детали.

Нерусифицированный интерфейс

Китайские автомобили оснащены множеством электронных функций. Однако некоторые производители не всегда русифицируют интерфейс и не предоставляют своевременные обновления для электронных систем, что может создать неудобства для пользователей.

Нарушение технологии сборки

Кроме того, из-за стремления к скорости производства, некоторые производители могут нарушать технологию сборки. Неправильная сборка и недостаточная обработка металлических соединений могут привести к коррозии. В результате владельцы вынуждены обращаться за гарантийным ремонтом, который может занять продолжительное время из-за большого количества запросов.