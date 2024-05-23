Названы автомобили, которые в России сложнее всего застраховать по каско

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Некоторые автомобили сложно застраховать по КАСКО даже при добровольном желании. Среди таких машин — Mercedes-Benz E-Class 2018 года, Toyota Land Cruiser 300 2023 года и BMW Х5 2018 года, как показывает статистика онлайн-сервиса страхования Inssmart.

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По данным сервиса, владельцам этих автомобилей чаще всего отказывают в страховании по КАСКО. Также сложно приобрести такой полис для Mercedes-Benz E-Class 2019 года, Mercedes-Benz GLC 2018 года, Lexus RX 2019 года, Geely Monjaro 2023 года, Hyundai Solaris 2021 года, LADA Granta 2023 года, Haval Jolion 2023 года, Geely Coolray 2023 года, Exeed VX 2022 года, Chery Tiggo 7 Pro 2022 года и Haval Jolion 2022 года.

Аналитики объясняют трудности с покупкой КАСКО для этих автомобилей несколькими причинами:

Популярность в такси;

Сложности ремонта из-за дефицита запчастей для моделей 2018-2020 годов;

Высокая угоняемость из-за популярности модели или отсутствия запчастей в продаже.

"Понять страховые компании, которые защищают автомобили от ДТП и угона, можно. Нет смысла брать на себя лишние риски, за которые точно придется заплатить. Если предложить клиентам реальную стоимость риска, цена страхования просто улетит в космос. Но иногда проблема не в автомобиле, а в самом страхователе и предназначении транспорта, именно поэтому мы наблюдаем такую высокую долю отказов для моделей, популярных у водителей такси," — пояснил генеральный директор Inssmart Артур Коломиец.