Зарплата CEO GM обрушилась до исторического минимума

Общая компенсация генерального директора General Motors Мэри Барры в 2023 году снизилась на 4% и составила $27.8 миллиона, сообщила крупнейшая американская автомобильная компания в среду.

Фото: Wikipedia by Ed Schipul is licensed under CC BY-SA 2.0