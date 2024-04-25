Зарплата CEO GM обрушилась до исторического минимума

Зарплата главы GM Мэри Барры в 2023 году снизилась до $27.8 миллионов

Общая компенсация генерального директора General Motors Мэри Барры в 2023 году снизилась на 4% и составила $27.8 миллиона, сообщила крупнейшая американская автомобильная компания в среду.

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В то время как общая компенсация президента GM Марка Рейса в 2023 году выросла до почти $18 миллионов, а главного финансового директора Пола Якобсона — до $11.1 миллиона. Главный юрист GM Крейг Глайден, который также был назначен президентом и главным административным офицером подразделения по автономным транспортным средствам Cruise в прошлом году, получил $11.5 миллиона.

Председатель комитета по вознаграждения GM Вэсли Буш отметил, что компания достигла сильной финансовой производительности в 2023 году, продолжила лидировать в индустрии по общему объему продаж в США и вернула "значительные денежные средства акционерам в форме дивидендов и реализации программы акселерированного выкупа акций на сумму $10 миллиардов".

GM не увеличила целевую компенсацию Барры и Рейса на 2024 год. Буш отметил, что GM "не соответствовала своим обязательствам по пути трансформации в 2023 году, особенно в части производства электромобилей и технологии автономных транспортных средств", что повлияло на цену акций GM, стоимость опционов на акции и другие формы акционерной компенсации руководства.