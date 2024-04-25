Названы главные ошибки, которые допускают мотоциклисты

Мотоэксперт Потапенко: неопытные мотоциклисты пренебрегают экипировкой

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Многие новички на мотоциклах допускают рискованные действия на дорогах, увеличивая вероятность аварий, как сообщает "Известия" со ссылкой на основателя мотошколы Motostudy и инструктора BMW Motorrad Виктора Потапенко.

Фото: Wikipedia by Arpingstone is licensed under public domain

Виктор Потапенко указывает на распространенную проблему среди начинающих мотоциклистов: езду на чрезмерно высоких скоростях, к которым они ещё не привыкли. Новички часто стремятся догнать более опытных мотоциклистов, рискуя превысить свои возможности, что может привести к серьезным последствиям.

Также нередко неопытные мотоциклисты ожидают от автомобилистов особого внимания и понимания на дороге, однако в реальности их часто не замечают из-за отвлечения водителей на другие задачи. Потапенко советует новичкам посвящать первые годы мотосезонов тренировкам.

Помимо этого, многие новые мотоциклисты пренебрегают полной экипировкой, ограничиваясь только шлемом. Однако существует и противоположная крайность, когда начинающие райдеры носят чрезмерно защитную одежду, что мешает им свободно двигаться.

Эксперт также напоминает о важности регулярной проверки технического состояния мотоцикла для предотвращения поломок и возможных ДТП.