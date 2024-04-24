Цены на внедорожники в России: какой внедорожник можно купить за меньшую сумму?

Внедорожники пользуются высоким спросом на рынке России, привлекая внимание разнообразием моделей и ценовых предложений. На фоне увеличения числа доступных моделей из Китая, российские автомобили все еще занимают лидирующие позиции в ценовом рейтинге.
УАЗ "Хантер" стал самым доступным внедорожником, предлагаемым дилерами за 1 425 000 рублей. Однако, такие модели как Tank 300 и Haval H9 предлагаются за более высокую цену в 3 799 000 и 4 099 000 рублей соответственно.
Несмотря на это, внедорожники как Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser Prado все еще пользуются спросом, хотя их цены значительно выше, составляя 5 590 000 и 7 990 000 рублей соответственно.
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