Цены на внедорожники в России: какой внедорожник можно купить за меньшую сумму?

Российский рынок внедорожников: анализ ценового сегмента и лидеры продаж

0:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Внедорожники пользуются высоким спросом на рынке России, привлекая внимание разнообразием моделей и ценовых предложений. На фоне увеличения числа доступных моделей из Китая, российские автомобили все еще занимают лидирующие позиции в ценовом рейтинге.

Фото: Wikipedia by Luftfahrrad is licensed under CC BY-SA 3.0

УАЗ "Хантер" стал самым доступным внедорожником, предлагаемым дилерами за 1 425 000 рублей. Однако, такие модели как Tank 300 и Haval H9 предлагаются за более высокую цену в 3 799 000 и 4 099 000 рублей соответственно.

Несмотря на это, внедорожники как Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser Prado все еще пользуются спросом, хотя их цены значительно выше, составляя 5 590 000 и 7 990 000 рублей соответственно.