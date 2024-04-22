Верный ход: как правильно отвечать на вопросы инспектора о прошлом употреблении алкоголя

Как лучше всего ответить на вопрос инспектора ГИБДД: "Выпивали вчера?"

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Несмотря на строгие меры по борьбе с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не всегда действующие правила останавливают нарушителей. Некоторые решают выпить прямо перед поездкой, другие предпочитают употреблять алкоголь с вечера, а кто-то пытается вычислить оптимальное время для того, чтобы сесть за руль.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

В результате водителям часто приходится сталкиваться с вопросами от инспекторов о последнем употреблении алкоголя. Тем не менее, представитель ГИБДД в интервью порталу naavtotrasse.ru рассказал, как на них лучше реагировать.

Прежде всего, стоит отметить, что несмотря на жесткие нормативы, никто не лишит человека права употребить алкоголь. Однако водитель должен быть абсолютно трезвым перед тем, как садиться за руль. Другими словами, перед поездкой ему придется подождать, чтобы организм полностью избавился от алкоголя. Время, необходимое для этого, может быть разным для каждого.

Статус водителя в России не может быть оспорен в случае, если результаты теста на алкоголь в выдыхаемом воздухе, проведенного штатным алкотестером, показывают менее 0,16 мг/л. В настоящее время именно этот показатель считается решающим, в отличие от прежних промилле.

Это сделано для исключения возможных ошибок и учета индивидуальных особенностей организма.

Для того чтобы провести тест на алкогольное опьянение, инспектору необходимо выполнить ряд процедур и заполнить множество документов. Чтобы избежать этого, инспекторы используют хитрый прием, задавая водителям вопрос о времени последнего употребления алкоголя.

Ответ на этот вопрос может повлиять на решение провести тест или отпустить водителя. Как же лучше отвечать на этот вопрос, чтобы избежать лишних проверок?

Если водитель уверен в своей трезвости, лучше заявить, что он вообще не употребляет алкоголь. Если есть сомнения, можно сообщить, что последний раз пил 2-3 дня назад. Как правило, даже большие порции алкоголя, употребленные за это время, полностью выводятся из организма. Однако стоит действовать так только в том случае, если нет явных признаков употребления алкоголя.

В противном случае инспектор может быть скептическим и более настойчиво требовать проведения теста на алкоголь. Если есть признаки употребления алкоголя, следует сообщить об этом, уточнив, что количество было минимальным и прошло достаточно времени для его нейтрализации.

Например, можно сказать, что вечером было выпито 2-3 банки пива, а с тех пор прошло уже 10-12 часов. Для здорового человека этого времени достаточно, чтобы организм полностью избавился от алкоголя.