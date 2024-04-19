Lamborghini анонсировала специальную версию Huracan Sterrato All-Terrain, которая отличается повышенным дорожным просветом и ориентирована на бездорожье.
Автомобиль был представлен на неделе дизайна в Милане и доступен в четырех вариантах камуфляжной окраски, каждый из которых вдохновлен природой различных ландшафтов. Всего будет выпущено 12 экземпляров, которые уже все проданы, и они станут частью общей серии Sterrato из 1499 единиц.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.