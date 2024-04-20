Моторное масло может разрушить ваш двигатель

Термическое разрушение моторного масла: почему это опасно и как избежать проблем

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Эксперты редакции Тарантас Ньюс разъясняют, почему важно поддерживать правильную температуру работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и какие последствия могут возникнуть при перегреве.

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В результате сильного нагрева моторного масла происходят химические реакции, приводящие к его разложению и потере вязкости. Это может снизить эффективность смазывания и привести к повреждениям компонентов ДВС.

Также обсуждаются проблемы, связанные с износом присадок, разрушением состава масла и способы предотвращения этих проблем через регулярную замену масла и использование качественного лубриканта согласно рекомендациям производителя.