Почему стекла вашего автомобиля запотевают и как решить эту проблему

Запотевание стекол в автомобиле является опасным явлением, которое может привести к аварийной ситуации на дороге из-за плохой видимости для водителя.
Причинами могут быть как внешние факторы, такие как течь отопителя салона из-за повреждения радиатора печки или его патрубков, так и внутренние неисправности, например, забитый фильтр, вышедший из строя электро-пневмоклапан системы рециркуляции или неисправный клапан выравнивания давления в салоне. Важно провести диагностику и оперативно устранить причину, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге.
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