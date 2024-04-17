Почему стекла вашего автомобиля запотевают и как решить эту проблему

Как избежать опасности: причины запотевания стекол в автомобиле и способы их решения

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Запотевание стекол в автомобиле является опасным явлением, которое может привести к аварийной ситуации на дороге из-за плохой видимости для водителя.

Фото: Wikipedia by Mike Newbry is licensed under public domain

Причинами могут быть как внешние факторы, такие как течь отопителя салона из-за повреждения радиатора печки или его патрубков, так и внутренние неисправности, например, забитый фильтр, вышедший из строя электро-пневмоклапан системы рециркуляции или неисправный клапан выравнивания давления в салоне. Важно провести диагностику и оперативно устранить причину, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге.