Бесплатный способ обойти дорогие ремонты системы безключевого доступа в авто

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Автоэлектрик раскрыл способ завести машину, если отказал бесключевой доступ

2:24
Авто

Система безключевого доступа в автомобиль стала непременным атрибутом для многих современных автомобилей, облегчая жизнь водителей, но не лишенная определенных проблем. Автомеханик из сети автосервисов поделился с порталом njcar. ru своими советами о том, как открыть и завести автомобиль, если бесключевой доступ не работает.

Автоэлектрик раскрыл способ завести машину, если отказал бесключевой доступ
Фото: Own work by DestinationFearFan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В первую очередь, в подобной ситуации важно убедиться, что ваш брелок находится в достижимом месте. Рекомендуется держать ключ в руке при повторных попытках открыть машину. Часто проблема с неработающей системой безключевого доступа решается заменой батарейки в брелоке.

Однако стоит сначала попробовать двигать "таблетку" в гнезде — возможно, контакт просто нарушен. Если это не помогло, придется приобрести новую батарейку.

Многие владельцы подержанных автомобилей жалуются на то, что безключевой доступ не срабатывает, если машина покрыта толстым слоем грязи. Разумеется, не стоит сразу мчаться мыть машину. Однако после очищения стоит проверить, не исчезла ли проблема.

Также, у старых машин система иногда начинает давать сбои в сильные морозы или жару.

Разрядка аккумулятора автомобиля также может быть причиной неработающего безключевого доступа. В таком случае можно открыть водительскую дверь с помощью механического ключа, положить брелок на специально предназначенное для него место и попытаться запустить двигатель.

Если двигатель заводится без проблем, то дело не в аккумуляторе, и нужно искать причину дальше. Одним из вариантов может быть сброс минусовой клеммы батареи для перезагрузки системы.

На некоторых автомобилях безключевой доступ автоматически отключается, если машина не использовалась в течение нескольких недель. Система возвращается к работе сразу после того, как дверь отпирается механически.

Если ничего из перечисленного не сработало, то придется записаться на диагностику. Возможно, проблема кроется в неисправности кнопки в дверной ручке, поврежденной проводке или в чем-то другом.

Безключевой доступ — это сложная система, и выявить дефект без специализированного оборудования и квалифицированного электрика крайне сложно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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