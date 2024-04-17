Эксперт раскрывает: как сохранить жизнь ваших шин и избежать аварий в новом сезоне

Владелец автосервиса раскрыл, как правильно подготовить шины к новому сезону

Приготовлены ли вы к наступлению нового автомобильного сезона? Один из ключевых аспектов, на который следует обратить внимание, — состояние ваших шин. Директор автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев поделился советами по правильной подготовке шин к приближающемуся сезону.

Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

Погуляев рекомендует тщательно проверить состояние летних шин на предмет износа, возможного появления грыж и микротрещин. Хотя закон устанавливает минимальную глубину протектора в 1,6 мм, рекомендуется обновлять шины, когда остаточная высота протектора достигает 2 мм.

Чтобы износ шин был равномерным, их следует периодически менять местами. Также важно следить за правильным давлением в шинах, рекомендованным производителем. Не забывайте о направлении рисунка протектора и о проведении периодической балансировки колес.

При выборе новых покрышек рекомендуется предпочитать те, что были выпущены в текущем или предыдущем году. Свежесть шин можно определить по штампу на их боковине, где четыре цифры указывают номер недели, а последние две — год производства.

Более того, летние шины рекомендуется не эксплуатировать дольше 5 лет.

Подготовьте ваши шины к новому сезону с особой тщательностью. Правильный уход за ними и их своевременная замена — это гарантия безопасности как для вас, так и для других участников дорожного движения.