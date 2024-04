Эксперт раскрывает: как сохранить жизнь ваших шин и избежать аварий в новом сезоне

Приготовлены ли вы к наступлению нового автомобильного сезона? Один из ключевых аспектов, на который следует обратить внимание, — состояние ваших шин. Директор автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев поделился советами по правильной подготовке шин к приближающемуся сезону.

Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0