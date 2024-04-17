Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Овсяные кексы с черникой и штрейзелем: ПП-десерт
Ветеринары рассказали, что делать, если у мопса выпал глаз
Как выбрать фруктовые деревья
Леонардо Ди Каприо исполнит роль Фрэнка Синатры в предстоящем фильме
Шольц: Израиль не должен прибегать к массированным атакам
Госдеп США и Пентагон должны представить стратегию по Украине в течение 45 дней
Методы лечения прыщей и акне, которые утратили актуальность
Сколько времени собаки помнят людей?
Гастроэнтеролог Успенский выделил способы похудения к приходу лета
Шокирующая правда: китайские автомобили готовы вытеснить отечественные среди россиян

Глава АвтоВАЗа Соколов рассказал об усилении конкуренции с "китайцами"

1:14
Авто

Глава автопроизводителя АвтоВАЗа Максим Соколов неоднократно обращал внимание на важность ценовой конкуренции китайских автомобилей на российском рынке. Он высказывает опасения относительно потенциальной угрозы, которую это представляет для отечественной автомобильной промышленности.

Глава АвтоВАЗа Соколов рассказал об усилении конкуренции с "китайцами"
Фото: Wikipedia by Avtodor is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

По мнению Соколова, привлекательные скидки, предоставляемые китайскими производителями, в два-три раза превышают размеры утильсбора, что, по его мнению, склоняет россиян в пользу китайских автомобилей.

Согласно информации от Lenta.ru, эти скидки необходимы для распродажи оставшихся автомобилей прошлого года выпуска, которые до сих пор находятся на складах дилеров. "Российская газета" отмечает, что такие скидки скорее всего не являются демпингом, а скорее вынужденной мерой для избавления от старых запасов.

Одной из причин накопления запасов стала более строгая политика импортных пошлин, которая усилилась с апреля текущего года. Второй фактор — усиление конкуренции, прежде всего среди китайских производителей.

Разнообразие автомобильных моделей из Китая постоянно растет, и каждая компания старается увеличить свою долю рынка, предлагая более привлекательные условия покупки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Последние материалы
Как выбрать фруктовые деревья
Леонардо Ди Каприо исполнит роль Фрэнка Синатры в предстоящем фильме
Шольц: Израиль не должен прибегать к массированным атакам
Госдеп США и Пентагон должны представить стратегию по Украине в течение 45 дней
Методы лечения прыщей и акне, которые утратили актуальность
Глава АвтоВАЗа Соколов рассказал об усилении конкуренции с "китайцами"
Сколько времени собаки помнят людей?
Гастроэнтеролог Успенский выделил способы похудения к приходу лета
Трусова сообщила, что не хочет делиться подробностями разрыва с Кондратюком
Понимает ли кошка, что человек, с которым она живёт, ее любит?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников