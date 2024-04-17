Шокирующая правда: китайские автомобили готовы вытеснить отечественные среди россиян

Глава АвтоВАЗа Соколов рассказал об усилении конкуренции с "китайцами"

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Глава автопроизводителя АвтоВАЗа Максим Соколов неоднократно обращал внимание на важность ценовой конкуренции китайских автомобилей на российском рынке. Он высказывает опасения относительно потенциальной угрозы, которую это представляет для отечественной автомобильной промышленности.

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По мнению Соколова, привлекательные скидки, предоставляемые китайскими производителями, в два-три раза превышают размеры утильсбора, что, по его мнению, склоняет россиян в пользу китайских автомобилей.

Согласно информации от Lenta.ru, эти скидки необходимы для распродажи оставшихся автомобилей прошлого года выпуска, которые до сих пор находятся на складах дилеров. "Российская газета" отмечает, что такие скидки скорее всего не являются демпингом, а скорее вынужденной мерой для избавления от старых запасов.

Одной из причин накопления запасов стала более строгая политика импортных пошлин, которая усилилась с апреля текущего года. Второй фактор — усиление конкуренции, прежде всего среди китайских производителей.

Разнообразие автомобильных моделей из Китая постоянно растет, и каждая компания старается увеличить свою долю рынка, предлагая более привлекательные условия покупки.