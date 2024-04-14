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Переход на летнюю жидкость может привести к аварии

Эксперты предупреждают о рисках раннего перехода на летнюю омывающую жидкость

0:42
Авто

Эксперты журнала "За рулём" высказали предупреждение относительно раннего перехода на летнюю омывающую жидкость для автомобилей.

Эксперты предупреждают о рисках раннего перехода на летнюю омывающую жидкость
Фото: Wikipedia by Hamedog is licensed under CC BY-SA 3.0

Во-первых, даже при положительной дневной температуре не следует забывать о возможности ночных заморозков, что может привести к замерзанию жидкости в бачке омывателя и создать опасную ситуацию на дороге. Также смешивание различных жидкостей может вызвать нежелательные последствия, такие как замерзание жидкости на стекле автомобиля во время движения, что создаст серьезный риск для водителя и пассажиров.

Вместо этого рекомендуется использовать специализированную летнюю омывающую жидкость, чтобы избежать негативных последствий и обеспечить безопасное использование автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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