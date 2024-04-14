Переход на летнюю жидкость может привести к аварии

Эксперты предупреждают о рисках раннего перехода на летнюю омывающую жидкость

0:42 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты журнала "За рулём" высказали предупреждение относительно раннего перехода на летнюю омывающую жидкость для автомобилей.

Фото: Wikipedia by Hamedog is licensed under CC BY-SA 3.0

Во-первых, даже при положительной дневной температуре не следует забывать о возможности ночных заморозков, что может привести к замерзанию жидкости в бачке омывателя и создать опасную ситуацию на дороге. Также смешивание различных жидкостей может вызвать нежелательные последствия, такие как замерзание жидкости на стекле автомобиля во время движения, что создаст серьезный риск для водителя и пассажиров.

Вместо этого рекомендуется использовать специализированную летнюю омывающую жидкость, чтобы избежать негативных последствий и обеспечить безопасное использование автомобиля.