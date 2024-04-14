Переход на летнюю жидкость может привести к аварии

Эксперты журнала "За рулём" высказали предупреждение относительно раннего перехода на летнюю омывающую жидкость для автомобилей.
Во-первых, даже при положительной дневной температуре не следует забывать о возможности ночных заморозков, что может привести к замерзанию жидкости в бачке омывателя и создать опасную ситуацию на дороге. Также смешивание различных жидкостей может вызвать нежелательные последствия, такие как замерзание жидкости на стекле автомобиля во время движения, что создаст серьезный риск для водителя и пассажиров.
Вместо этого рекомендуется использовать специализированную летнюю омывающую жидкость, чтобы избежать негативных последствий и обеспечить безопасное использование автомобиля.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.