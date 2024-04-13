Цены на страховку могут увеличиться до 30%. Что не рассказывают о новых правилах ОСАГО?

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Краткосрочные полисы ОСАГО: кто выигрывает и кто проигрывает?

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С 2 марта в России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, позволяющие оформлять краткосрочные полисы на период от 1 дня до 3 месяцев.

Краткосрочные полисы ОСАГО: кто выигрывает и кто проигрывает?
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Эксперты утверждают, что такие полисы могут быть востребованы у автомобилистов, редко использующих транспорт, либо временно подрабатывающих в такси. Однако, это рассматривается как нишевая возможность, подходящая ограниченному числу водителей, таким как те, у кого заканчивается обычный полис ОСАГО и машина будет скоро продана, или те, кто пользуется автомобилем лишь в определенные периоды времени.

Стоимость краткосрочных полисов может быть выше, чем в случае годовых, и зависит от выбранного периода страхования.


Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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