Цены на страховку могут увеличиться до 30%. Что не рассказывают о новых правилах ОСАГО?

С 2 марта в России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, позволяющие оформлять краткосрочные полисы на период от 1 дня до 3 месяцев.
Эксперты утверждают, что такие полисы могут быть востребованы у автомобилистов, редко использующих транспорт, либо временно подрабатывающих в такси. Однако, это рассматривается как нишевая возможность, подходящая ограниченному числу водителей, таким как те, у кого заканчивается обычный полис ОСАГО и машина будет скоро продана, или те, кто пользуется автомобилем лишь в определенные периоды времени.
Стоимость краткосрочных полисов может быть выше, чем в случае годовых, и зависит от выбранного периода страхования.
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