Названы самые надежные автомобильные бренды

Lexus, Toyota и Mini вошли в список самых надежных автобрендов

1:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Британский Журнал What Car? подготовил список наиболее надежных брендов автомобилей. По данным издания, на сегодняшний день самым надежным автопроизводителем является Lexus, чей рейтинг достигает 98,3%. Внутри бренда самым надежным автомобилем признан кроссовер Lexus NX выпуска 2014—2021 годов, с оценкой надежности 99,8%.

Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns is licensed under CC BY 2.0

На втором месте в списке находится Toyota с рейтингом надежности 97,4%. Самой надежной моделью этой марки стала Toyota Yaris выпуска 2011—2020 годов.

Mini заняла третью строчку рейтинга с показателем надежности в 97,2%, представляя собой самый надежный европейский бренд. Внутри Mini лидирует модель Mini Clubman выпуска 2015—2024 годов с рейтингом надежности 97,9%.