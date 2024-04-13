Названы самые надежные автомобильные бренды

Британский Журнал What Car? подготовил список наиболее надежных брендов автомобилей. По данным издания, на сегодняшний день самым надежным автопроизводителем является Lexus, чей рейтинг достигает 98,3%. Внутри бренда самым надежным автомобилем признан кроссовер Lexus NX выпуска 2014—2021 годов, с оценкой надежности 99,8%.
На втором месте в списке находится Toyota с рейтингом надежности 97,4%. Самой надежной моделью этой марки стала Toyota Yaris выпуска 2011—2020 годов.
Mini заняла третью строчку рейтинга с показателем надежности в 97,2%, представляя собой самый надежный европейский бренд. Внутри Mini лидирует модель Mini Clubman выпуска 2015—2024 годов с рейтингом надежности 97,9%.
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