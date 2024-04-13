АвтоВАЗ выпустил новую модификацию Lada Vesta

"АвтоВАЗ" выпустил новую модификацию Lada Vesta с вариатором

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Российская автомобильная компания "АвтоВАЗ" представила несколько моделей автомобилей Lada Vesta, оснащенных менее мощным 1,6-литровым бензиновым двигателем с вариатором. Об этом сообщает Газета.Ru.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно сообщению, с производственной линии сошли несколько тестовых автомобилей Lada Vesta с седанами и универсалами, оснащенных двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил с вариатором. Эти автомобили также оснащены системой esp, подогревом форсунок омывателя лобового стекла, подлокотником заднего сиденья и обогревом лобового стекла.

На данный момент вариатор для Lada Vesta доступен только с двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 122 лошадиных сил.