Пенсионный фонд требует ответов от Теслы. Будет ли Элон Маск вынужден согласиться?

Крупнейший пенсионный фонд Норвегии может потребовать от Теслы рассмотрения проблемы коллективных переговоров на ежегодном собрании акционеров

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Крупнейший пенсионный фонд Норвегии KLP, владеющий акциями Tesla, заявил, что может обратиться к ежегодному собранию акционеров электрокармейкера с просьбой рассмотреть нежелание CEO Элона Маска участвовать в коллективных переговорах.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Стройка механиков Tesla в Швеции, один из самых продолжительных трудовых споров в стране, продолжается уже месяцами, привлекая внимание нескольких институциональных инвесторов из Нордических стран.

KLP был одним из подписантов письма, отправленного в декабре нордическими инвесторами, выражающего обеспокоенность трудовым конфликтом в Швеции и отказом Tesla признать право на коллективные переговоры. KLP имеет в своем портфеле 900 000 акций Tesla на сумму около 1,7 миллиарда корон ($157 миллионов).