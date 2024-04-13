Пенсионный фонд требует ответов от Теслы. Будет ли Элон Маск вынужден согласиться?

Крупнейший пенсионный фонд Норвегии KLP, владеющий акциями Tesla, заявил, что может обратиться к ежегодному собранию акционеров электрокармейкера с просьбой рассмотреть нежелание CEO Элона Маска участвовать в коллективных переговорах.
Стройка механиков Tesla в Швеции, один из самых продолжительных трудовых споров в стране, продолжается уже месяцами, привлекая внимание нескольких институциональных инвесторов из Нордических стран.
KLP был одним из подписантов письма, отправленного в декабре нордическими инвесторами, выражающего обеспокоенность трудовым конфликтом в Швеции и отказом Tesla признать право на коллективные переговоры. KLP имеет в своем портфеле 900 000 акций Tesla на сумму около 1,7 миллиарда корон ($157 миллионов).
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