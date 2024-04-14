Страшная правда: владельцы Audi и Mercedes-Benz могут потерять машину на полгода из-за проблемы с запчастями

Автомеханик назвал автомобили, ремонт которых может длиться полгода

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В последнее время сильное удорожание запчастей для автомобилей не столь болезненно отражается на российских владельцах. Похоже, что для некоторых моделей автомобилей оригинальные комплектующие для ремонта заказывать приходится на длительные сроки, достигающие нескольких месяцев, а иногда и полугода.

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Владелец автосервиса, давая интервью порталу njcar. ru, рассказал, что владельцам каких автомобилей придется ожидать и оставаться без транспортного средства до полугода.

Запчасти для ремонта двигателя или коробки передач для популярных автомобильных брендов из США, Европы и Китая, таких как Audi, Mercedes-Benz, Buick, Alfa Romeo, Porsche, а также Changan, FAW и BAW, в настоящее время практически невозможно приобрести немедленно.

Ранее крупные автосервисы предпочитали полностью заменять узлы и агрегаты на таких автомобилях вместо их ремонта. Эта тенденция сложилась в последние годы с внедрением в России европейского стандарта обслуживания.

Однако сейчас наблюдается изменение этой практики из-за значительного увеличения стоимости агрегатов в сборе. Это означает, что владельцы подобных автомобилей, столкнувшиеся с нехваткой запчастей, вынуждены выполнять ремонт узла, а не его полную замену.

Но невозможность приобретения запчастей у официальных дилеров и длительные сроки ожидания необходимых деталей приводят к тому, что автомобиль может оставаться неподвижным в течение полугода.