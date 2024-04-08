Не попадайте в ловушку: три смертельные ошибки каждого водителя

Тройная ошибка: что водителям следует избегать на дорогах

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Вот какие три основные ошибки, которые водители должны избегать на дорогах.

Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Во-первых, это "плотная" парковка, которая может привести к ненужным повреждениям автомобиля. Во-вторых, постоянное превышение скорости, даже если оно кажется незначительным, может повлечь за собой опасные последствия.

Наконец, обгон по обочине является недопустимым и может привести к серьезным последствиям, включая штрафы и аварии.

Водителям рекомендуется придерживаться правил дорожного движения и избегать данных ошибок для обеспечения безопасности на дороге.