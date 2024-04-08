Не попадайте в ловушку: три смертельные ошибки каждого водителя

Вот какие три основные ошибки, которые водители должны избегать на дорогах.
Во-первых, это "плотная" парковка, которая может привести к ненужным повреждениям автомобиля. Во-вторых, постоянное превышение скорости, даже если оно кажется незначительным, может повлечь за собой опасные последствия.
Наконец, обгон по обочине является недопустимым и может привести к серьезным последствиям, включая штрафы и аварии.
Водителям рекомендуется придерживаться правил дорожного движения и избегать данных ошибок для обеспечения безопасности на дороге.
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