Suzuki SX4 — это идеальный выбор за миллион

Эксперт из журнала "За рулем", Сергей Зиновьев, рассказал о выборе переднеприводного кроссовера с автоматической коробкой передач в ценовом диапазоне 1-1,2 млн рублей, привлекая внимание к Suzuki SX4. Основное внимание уделяется хэтчбеку, который представлен как кроссовер, включая модели с полным приводом. Возраст машин в этом ценовом диапазоне колеблется от 11 до 12 лет с пробегом от 100 до 200 тысяч километров.
Двигатель M16A 1.6 литра заслуживает доверия своей надежностью, способной преодолеть более 300 тысяч километров, однако может потребоваться техническое вмешательство на полпути жизненного цикла. Автоматическая коробка передач Aisin AW80-40LS надежна, но имеет некоторые уязвимые места, особенно ближе к отметке в 200 тысяч километров.
SX4 показывает отличные результаты по коррозионной стойкости, но оборудование может быть скромным, а подвеска может требовать замены деталей на плохих дорогах. Однако общая надежность и высокая стоимость вторичной продажи компенсируют эти недостатки.
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