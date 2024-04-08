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Suzuki SX4 — это идеальный выбор за миллион

Экспертные советы: как выбрать надежный Suzuki SX4 с АКПП за 1-1,2 млн рублей

1:13
Авто

Эксперт из журнала "За рулем", Сергей Зиновьев, рассказал о выборе переднеприводного кроссовера с автоматической коробкой передач в ценовом диапазоне 1-1,2 млн рублей, привлекая внимание к Suzuki SX4. Основное внимание уделяется хэтчбеку, который представлен как кроссовер, включая модели с полным приводом. Возраст машин в этом ценовом диапазоне колеблется от 11 до 12 лет с пробегом от 100 до 200 тысяч километров.

Экспертные советы: как выбрать надежный Suzuki SX4 с АКПП за 1-1,2 млн рублей
Фото: Wikipedia by Robert Basic is licensed under CC BY-SA 2.0

Двигатель M16A 1.6 литра заслуживает доверия своей надежностью, способной преодолеть более 300 тысяч километров, однако может потребоваться техническое вмешательство на полпути жизненного цикла. Автоматическая коробка передач Aisin AW80-40LS надежна, но имеет некоторые уязвимые места, особенно ближе к отметке в 200 тысяч километров.

SX4 показывает отличные результаты по коррозионной стойкости, но оборудование может быть скромным, а подвеска может требовать замены деталей на плохих дорогах. Однако общая надежность и высокая стоимость вторичной продажи компенсируют эти недостатки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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