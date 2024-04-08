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Шокирующее открытие: как грязь в вашем кондиционере может подорвать ваше здоровье

Автомойщик назвал самый простой и дешевый метод почистить кондиционер в машине

2:24
Авто

Обнаружение бактерий и загрязнений в автомобильной системе кондиционирования может вызвать не только неприятные запахи, но и серьезные проблемы для здоровья. После зимы кондиционер становится идеальным местом для размножения плесени и микроорганизмов, что может оказаться особенно опасным для аллергиков. Владелец автомойки поделился с порталом njcar. ru способами быстрой, простой и доступной очистки автомобильного кондиционера.

Автомойщик назвал самый простой и дешевый метод почистить кондиционер в машине
Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Неиспользование кондиционера в зимний период может привести к неприятным последствиям при первом включении после перерыва. Долгое время без работы системы приводит к накоплению конденсата, создавая благоприятные условия для размножения бактерий и плесени, что приводит к неприятным запахам и угрозам для здоровья, особенно для детей.

Существует несколько способов решения этой проблемы. Можно обратиться к специалистам и передать автомобиль на чистку, но это может оказаться дорогим. Тем не менее, каждый автовладелец вполне способен справиться с этой задачей самостоятельно.

Сначала следует проверить состояние салонного фильтра. Замена этого элемента в конце зимы является необходимостью, а не просто рекомендацией.

Основная причина неприятного запаха — это не воздушные трубки или вентиляторы, а скрытый под капотом испаритель. Если автомобиль относительно новый, можно воспользоваться специальными спреями для самостоятельной чистки.

При закрытых окнах и включенном двигателе с кондиционером на максимальной мощности следует активировать рециркуляцию воздуха и использовать спрей в соответствии с инструкцией.

После этого необходимо хорошо проветрить салон и заменить салонный фильтр. Этот метод подходит только для машин младше трех лет. Для более старых автомобилей потребуются более эффективные средства, такие как пена, которую можно приобрести в автомагазинах.

Однако эти способы могут быть дорогими. Средства для очистки, представленные в красочной упаковке, могут быть недешевыми. Чтобы сэкономить, можно воспользоваться народными средствами, например, хлоргексидином, который можно приобрести в аптеке. Разбавив его спиртом, можно получить эффективное средство для очистки даже самого запущенного кондиционера.

Для этого следует включить кондиционер на максимум и распылить раствор через отверстие под воздушным фильтром, держа двери автомобиля открытыми.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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