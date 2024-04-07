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Что нужно сделать с машиной весной в первую очередь

Автоэксперт Кадаков провел анализ и сообщил, что нужно поменять в машине весной

1:56
Авто

Весна для многих владельцев автомобилей означает время для периодического обслуживания своего транспортного средства. Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков поделился с радио Sputnik советами о том, что следует заменить в автомобиле в первую очередь.

Автоэксперт Кадаков провел анализ и сообщил, что нужно поменять в машине весной
Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первым делом, по мнению эксперта, следует обратить внимание на щетки стеклоочистителей. Зимние реагенты и грязь, попадающие на них, могут ухудшить их работу и сократить срок службы.

"Необязательно приобретать самые дорогие или самые дешевые. Разумнее всего выбирать щетки по средней цене. В пределах одного ценового сегмента различные производители предлагают схожее качество", — поделился Максим Кадаков.

Внутри автомобиля также стоит провести некоторые работы. Например, стоит вымыть и высушить коврики, на которых зимой и в начале весны скапливается влага, что может спровоцировать повышенную влажность и появление плесени.

Также резиновые уплотнители на дверях могут потребовать внимания. Обычно их меняют, когда они уже изношены или не выполняют свои функции в полной мере.

"Также следует очистить эти места от грязи. Во время движения по неровной дороге дверь может немного вибрировать и трется о кузов. При этом грязные резинки на дверях часто могут повредить краску. А чистые уплотнители делают это менее интенсивно", — отметил Максим Кадаков.

Наконец, еще один важный момент, по мнению эксперта, — это замена "зимнего" моторного масла на "летнее". Они имеют разные температурные режимы, обеспечивающие защиту двигателя от перегрева. "Зимнее" масло обычно более жидкое при низких температурах, в то время как "летнее" более густое, чтобы обеспечить защиту двигателя от перегрева в жару.

"Не страшно немедленно не менять масло, но важно это сделать в определенный момент, исходя из пробега автомобиля", — заключил Максим Кадаков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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