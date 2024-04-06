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Что связывает минивэны и УАЗы?: почему они не привлекают внимание полиции

В ГИБДД раскрыли, какие модели автомобилей сотрудники ДПС почти не останавливают

1:43
Авто

Сотрудники ДПС имеют свои предпочтения в отношении того, какие автомобили проверять на дороге. Некоторые бренды и модели редко привлекают внимание полиции, в то время как другие оказываются чаще на прицеле. Представитель ГИБДД поделился информацией с порталом njcar.ru о том, какие автомобили обычно обходятся без проверок.

В ГИБДД раскрыли, какие модели автомобилей сотрудники ДПС почти не останавливают
Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Например, новые автомобили Geely, Suzuki, Haval, Chery, а также УАЗы редко привлекают внимание полиции. Водители этих машин обычно соблюдают правила дорожного движения, что не привлекает к ним особого внимания.

Для сотрудников полиции остановка таких автомобилей кажется скучной и неинтересной. Они предпочитают избегать проверок, если нет серьезных оснований для этого. Однако, иногда бывают исключения. Например, если ведется поиск конкретного автомобиля, например, черного Suzuki SX4, полиция обязательно его остановит.

Машины Suzuki обычно не ассоциируются с криминальными событиями, и поэтому не привлекают внимания полиции.

Внедорожники УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Хантер, особенно в хорошем техническом состоянии, могут проезжать мимо патрулей ДПС без лишних проверок.

Еще одним способом сэкономить время и избежать лишних проблем с ДПС является владение минивэном или универсалом иностранного производства, особенно не от немецких брендов, таких как BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz, которые чаще привлекают внимание полиции.

Согласно статистике, универсалы и минивэны чаще выбираются семейными водителями, которые дисциплинированно соблюдают правила дорожного движения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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