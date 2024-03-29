Министр торговли Китая отправится в Европу, чтобы доказать необходимость использования электрокаров

Китайские электромобили под угрозой: Европейская Комиссия рассматривает вопрос о тарифах и субсидиях

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Министр коммерции Китая Ван Венто собирается в апреле посетить Европу для обсуждения расследования Европейской Комиссии о том, получала ли китайская электромобильная индустрия нечестные субсидии. Расследование началось после того, как в январе представители комиссии провели проверки китайских автопроизводителей, включая BYD, Geely и SAIC. Ван Венто также посетит Францию и Италию, где обсудит деловые вопросы с представителями этих компаний.

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Франция поддерживает расследование Еврокомиссии, что является частью кампании президента Эмманюэля Макрона за более строгие торговые отношения. С учетом торговых напряжений между ЕС и Китаем, а также с учетом визита китайского президента Си Цзиньпина во Францию, ожидается более широкое обсуждение торговых вопросов.