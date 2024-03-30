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Срочный отзыв Ford: Как шины Transit Trail могут привести к аварии?

Ford Transit Trail отзывают из-за стирающихся шин

1:24
Авто

Ford выпустил отзыв о безопасности для почти 2 000 единиц Transit Trail, внедорожной версии полноразмерного фургона Transit. Проблема касается 30,5-дюймовых шин, которые могут идти в комплекте с Transit Trail: в некоторых условиях они могут стираться. Номер отзыва 24V-226 был присвоен Национальной администрацией по безопасности дорожного движения (NHTSA), кампания включает 1 902 экземпляра Transit Trail, построенных с 15 марта 2022 года по 6 марта 2024 года.

Ford Transit Trail отзывают из-за стирающихся шин
Фото: flickr by Michael Gil is licensed under CC BY 2.0

Компания сообщила NHTSA: "Передние шины могут контактировать с передним кожухом колеса и кромкой кузова при определенной нагрузке на автомобиль, угле поворота и торможении из-за недостаточного упаковочного разрешения".

Это может привести к ускоренному износу шин и увеличить риск аварии. Ford еще не выявил точную причину проблемы, но отмечает, что сторонняя компания, с которой она сотрудничала, "не полностью учла конструктивные особенности передней шины и упаковочные требования для этого применения". Компания начнет информировать владельцев о проблеме 8 апреля 2024 года и сообщит им о разрабатываемом решении. Пока нет информации о том, в чем будет состоять исправление и когда оно будет готово.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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