Trade-In: удобство или обман? Эксперт раскрывает темные стороны этой стратегии для владельцев автомобилей

Механизм "Trade-In" представляется как удобный способ обмена старого автомобиля на новый с получением скидки. Однако, эксперты указывают на несколько темных сторон этой стратегии.
Во-первых, дилеры часто оценивают старое авто ниже его рыночной стоимости, что приводит к убыткам для владельцев. Во-вторых, выбор нового автомобиля ограничен определенными брендами, что сужает возможности покупателей.
Кроме того, команда специалистов, занятых в "трейд-ин" центрах, могут вести себя нечестно и использовать различные уловки, чтобы выгоднее заключить сделку.
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