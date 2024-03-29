Ford сокращает свой кадровый состав из-за провала на рынке

Форд сокращает число рабочих на заводе F-150 Lightning из-за замедления продаж электромобилей

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Согласно сообщениям СМИ, Форд собирается радикально сократить число почасовых работников на своем заводе, который производит электрические пикапы Ford F-150 Lightning, в связи с замедлением продаж электромобилей.

Фото: Wikipedia by Tuner tom is licensed under CC BY-SA 3.0

Продажи электромобилей не удовлетворяют амбициозные планы отрасли, и многие потребители обращаются к гибридным автомобилям. Форд начал год с сокращения производства электрического пикапа F-150 Lightning из-за слабого роста продаж электромобилей.

Несмотря на увеличение продаж F-150 Lightning в прошлом году, дилеры сообщают о замедлении продаж и увеличении запасов электромобиля. Форд планирует перевести часть рабочих на завод в Мичигане для производства Bronco и Ranger, а остальные будут предложены пакеты по уходу на пенсию или перевод на другие позиции в регионе Юго-Восточного Мичигана.