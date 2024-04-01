Россиянам объяснили, как не потерять стаж при замене водительских прав

Автоэксперт Светлов: без даты стажа в правах его можно потерять

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Журнал "За рулём" ссылается на высказывание начальника отдела методологии по ОСАГО и Зеленой карте ПАО СК "Росгосстрах" Егора Светлова о том, как сохранить водительский стаж при замене иностранного водительского удостоверения на российское.

Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

При обмене прав Республики Казахстан на российские и при оформлении страхового полиса важно, чтобы дата начала стажа из казахстанского водительского удостоверения была внесена в новое российское водительское удостоверение. Это позволит сохранить водительский стаж автовладельца.