Россиянам объяснили, как не потерять стаж при замене водительских прав

Журнал "За рулём" ссылается на высказывание начальника отдела методологии по ОСАГО и Зеленой карте ПАО СК "Росгосстрах" Егора Светлова о том, как сохранить водительский стаж при замене иностранного водительского удостоверения на российское.
При обмене прав Республики Казахстан на российские и при оформлении страхового полиса важно, чтобы дата начала стажа из казахстанского водительского удостоверения была внесена в новое российское водительское удостоверение. Это позволит сохранить водительский стаж автовладельца.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.